التسجيل للحج 2023 في الأردن.. إليك رابط التسجيل للحج 2023 في الأردن، يسعى الكثير من الأفراد في الوصول إلى رابط التسجيل للحج في الأردن حتى يتمكن المواطنين في المملكة الأردنية التسجيل لموسم الحج 2023 - 1444 .

التسجيل للحج 2023 الأردن

رابط التسجيل لحج 2023 في الأردن ، حيث أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمقدسات ، محمد الخلايلة ، عن بدء التسجيل المبدئي للراغبين بأداء فريضة الحج لموسم الحج 1444 هـ / 2023 م للأردنيين والأردنيين من أبناء سكان قطاع غزة يقيمون أيضًا في الأردن.

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وأكد بيان صادر عن الوزارة ، اليوم الثلاثاء ، أن التسجيل للحج 2023 سيكون عبر بوابة الحج الإلكترونية من صباح الأربعاء حتى الساعة 10 مساء الثلاثاء 7 فبراير 2023 ، داعيا الراغبين في التسجيل ممن استوفوا الشروط. . دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الرئيسي عند سنه فقط ، وتسترد بعد انتهاء التسجيل في الموعد الذي تحدده دائرة الحج والعمرة ، ويعفى كبار السن المرافقون للمسجل من الدفع.

التسجيل للحج 2023 الأردن

وأشار إلى أن الدفع متاح من خلال أي فاتورة ، أو عن طريق زيارة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني ، وسنصل إليكم في هذا المقال عبر وكالة سوا رابط التسجيل لحج 2023 في الأردن.

وقالت الخلايلة إن المدخرين الذين أتموا مبلغ 3 آلاف دينار في رصيدهم قبل الأول من سبتمبر 2017 يحق لهم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ، لها وللممنوع.

وأوضح البيان أن المدخرين غير مطالبين بدفع أي مبلغ عند التسجيل ، ويجب الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة ، مؤكدا أن موسم حج هذا العام سيكون بكامل طاقته كما كان قبل فيروس كورونا. جائحة.

بالنسبة لرابط التسجيل لحج 2023 في الأردن ، لا بد من التسجيل لموسم حج العام الحالي سواء كانوا من مواليد 31 ديسمبر 1960 وما دون للمسجلين / المسجلين سابقاً ، وأنهم لم يؤدوا فريضة الحج من قبل. وحصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا ضمن اللقاحات المعتمدة.