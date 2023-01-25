بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد ضمن كأس ملك إسبانيا، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في كأس ملك إسبانيا 2023.

وتنطلق المباراة عند الساعة التاسعة بتوقيت فلسطين ومصر عند الساعة التاسعة مساءً، وعند الثامنة مساءً بتوقيت المغرب وتونس، والعاشر مساءً بتوقيت السعودية.

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مباراة برشلونة وريال سوسيداد

يُعلق على أحداث مباراة برشلونة وريال سوسيداد اليوم في كأس ملك إسبانيا 2023، المعلق الرياضي حماد العنزي عبر قنوات SSC السعودية الرياضية.

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تردد قناة بي إن سبورت

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة برشلونة وريال سوسيداد، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

⚽️ برشلونة وريال مدريد يقتحمان سباق التعاقد مع زميل ميسي



التفاصيل: https://t.co/N8DrLVSbLm pic.twitter.com/4YlANM9Oi5 — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 25, 2023

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

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