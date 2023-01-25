الشجاعية وشباب رفح.. عودة 5 لاعبين وغياب سادس

تترقب جماهير كرة القدم في غزة المباراة القوية التي ستجمع شباب رفح مع اتحاد الشجاعية على ملعب رفح البلدي عصر السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز.

وتعتبر المباراة غاية في الأهمية للفريقين الساعيين لاستمرار المنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أن الخاسر منهما سيبتعد عن المنافسة قبل 5 جولات على النهاية.

وتشهد المباراة عودة لاعبين لتشكيلة الشجاعية، حيث يعود موسى حرارة من الإيقاف، ووسيم فرج بعد التعافي من الإصابة، فيما تأكد غياب الظهير الأيمن محمد مريش لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام شباب جباليا الجولة الماضية.

واستعاد شباب رفح قوته بعودة مهاجمه عماد فحجان وجاهزيته للمشاركة في المباراة، إضافة لعودة عبد الله قفة بعد المشاركة في التدريبات والعودة من الإصابة، في وقت اكتملت فيه جاهزية الظهير الأيمن محمود أبو عمران للمشاركة مع الزعيم في الدوري.

ويتساوى شباب رفح مع الشجاعية بعدد النقاط (33) لكل منهما، بفارق 5 نقاط عن المتصدر خدمات رفح، مع تفوق الشجاعية بفارق النقاط عن الزعيم في جدول الترتيب.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين على ملعب رفح الموسم الماضي قد حسمها الشجاعية لمصلحته بنتيجة (2-1)، فيما حسم شباب رفح آخر مواجهة جمعته مع الشجاعية على ملعب اليرموك بنتيجة (1-0) في مرحلة الذهاب من الموسم الحالي.