وزارة العمل تٌطلق مشروع صمود 3 لتشغيل الخريجين

أعلن وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، صباح اليوم الأربعاء، مصادقة لجنة متابعة العمل الحكومي على إطلاق مشروع صمود 3 لدعم الخريجين والخريجات.

وأوضح الغصين أن المشروع يستهدف تشغيل 600 خريجٍ وخريجة، منهم 400 من حملة شهادات البكالوريوس، و 200 من حملة شهادات الدبلوم، لمدة 3 أشهر.

وأشار وكيل وزارة العمل أنه سيتم مطالبة الجهات التي يتم تشغيل الخريجين بها خلال المشروع المساهمة بتشغيلهم لشهرٍ رابعٍ، والتزامهم بدفع راتب الشهر الرابع، كجزء من المساهمة المجتمعية في التخفيف من نسبة البطالة في قطاع غزة.

وأكد الغصين أنه سيتم الالتزام بنسب البطالة وفقاً للتخصصات والمحافظات، وتحديد نسبة خاصة للإناث وذوي الإعاقة، حيث سيستفيد خلال هذا المشروع من لم يحصل على فرصة تشغيل مؤقت سابقاً.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تُعطي أولوية كبيرة لدعم الخريجين، وتوفير فرص عملٍ لهم، من أجل التخفيف من نسبة البطالة، مشيرا إلى أن أزمة البطالة لن تنتهي إلا برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.

وتعمل لجنة متابعة العمل الحكومي على تعزيز صمود الخريجين، من خلال مشاريع تشغيل مختلفة، منها مشروع صمود "1-2-3".