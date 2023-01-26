الهيئة الوطنية بالداخل تحذر من مخاطر تشكيل قوات عنصرية تستهدف شعبنا

حذرت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل من المخاطر الناتجة عن قرار الفاشي بن غفير بتشكيل قوات عنصرية بهدف الاعتداء على شعبنا بالداخل الفلسطيني.

ويذكر أن بن غفير واعضاء حزبة كانوا قد شكلوا ميليشيات مسلحة من أجل استهداف شعبنا بالداخل وذلك قبل تسلم بن غفير لوزارة بحكومة الاحتلال الكاهنية الجديدة.

ويريد بن غفير تشريع هذه المليشيات واكسابها الطابع الرسمي كجزء من بنية حكومة الاحتلال اليمينية والفاشية.

الهيئة الوطنية إذ تحذر من مخاطر تشكيل تلك القوات العنصرية بحق شعبنا بالداخل فإنها تطالب المجتمع الدولي بالقيام بمقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها بوصفها تعلن عن برامجها الاستعمارية والعنصرية بحق شعبنا ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي ومنظومة حقوق الانسان.

وتطالب الهيئة الشعوب العربية وقوي التضامن الشعبي الدولي بالوقوف الي جانب شعبنا في مواجهة مخاطر التطهير العرقي التي تتهددهم جراء تشكيل قوات عنصرية دموية بقرار من الفاشي بن غفير.