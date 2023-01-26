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حماس: التصدي للقوات الخاصة بجنين دليل على أن ثورة شعبنا لن تتوقف

الرسالة نت-غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع أن اشتباكات جنين المستمرة، وتصدي المقاومين للقوات الخاصة فيه، ومواجهات أمس في سلوان والطور، دليل على تصاعد ثورة شعبنا التي لن تتوقف إلا بردع الاحتلال ووقف جرائمه وكنسه عن أرضنا.

وشدد القانوع في تصريح صحفي اليوم الخميس، على أن كل محاولات الاحتلال الصهيوني لقتل الروح المعنوية لدى شعبنا وكسر إرادته بممارسة سياسة القتل والهدم والاعتقال لن تنجح ولن تحقق أمناً لجيشه ومستوطنيه.

وأشار إلى أن سلوك حكومة الاحتلال المتطرفة يشهد تصاعدًا في جرائمها وتغولها على شعبنا وأقصانا وأسرانا.

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