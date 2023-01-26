القيادي حنيني: عدوان الاحتلال الهمجي على جنين لن يثني شعبنا عن مواصلة ثورته

قال القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني: إن اجتياح جنين ومخيمها وإراقة دماء أبنائها واقتحام مشفاها عدوان همجي يؤكد سادية الاحتلال والعقلية الإرهابية لحكومة المستوطنين.

وأكد حنيني على أن جنين ومخيمها قلاع صمود وتضحية، موجهًا التحية لأهلها الصامدين، ورجالها الأشداء الذين واجهوا عدوان الاحتلال بكل بسالة وعنفوان.

وأضاف أن التضحيات التي يقدمها شعبنا على طريق الحرية والكرامة لن تذهب هدرًا، وسيواصل شعبنا ثورته حتى النصر والحرية، وسيرتد عدوان الاحتلال في وجهه نارًا.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، أن حصيلة الاعتداء (الإسرائيلي) على مخيم جنين منذ الصباح وحتى الآن بلغت خمسة شهداء، بينهم مسنة، إضافة إلى العديد من المصابين بينهم حالات خطيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت بشكل متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه قسم الأطفال في المستشفى، ما أدى إلى إصابة أطفال بحالات اختناق.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع من نوع (دورون) تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.

واقتحمت قوات (اليمام) الخاصة وحرس الحدود وماجلان مخيم جنين، لاعتقال عدد من الفلسطينيين، إلا أن المقاومة تصدت لهذا الاقتحام بتبادل كثيف لإطلاق النار، عقب اكتشاف القوات الخاصة المقتحمة للمخيم بعد تخفيها داخل شاحنة ألبان.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين مصطحباً جرافة عسكرية، وذلك عقب اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين.

حرية نيوز