الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت تنظم وقفة غضب بعد مجزرة جنين

نظمت الكتلة الإسلامية ومجلس الطلبة والحركة الطلابية اليوم الخميس، وقفة غضب، بعد جرائم الاحتلال والمجزرة الأليمة في جنين.

وانطلقت الوقفة من أمام المجلس القديم بجامعة بيرزيت، وذلك بعد إخلاء الطلبة في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً، ومن ثم ستتوجه إلى مغتصبة بيت إيل.

يشار إلى أن حصيلة العدوان المتواصل على جنين منذ الصباح بلغت تسعة شهداء بينهم مسنة، على جانب 13 إصابة بينها 3 بحالة خطيرة.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أن مقاوميها وفصائل المقاومة يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة صهيونية في مخيم جنين.

وأشارت الكتائب في بيان مقتضب، إلى أنها استهدفت قوات الاحتلال بوابل كثيف من الرصاص والعبوات المتفجرة، منوهة إلى أن مقاتليها يخوضون اشتباكات بشراسة من نقطة صفر، إلى جانب مقاتلين من السرايا وكتائب شهداء الأقصى.

وأسقط مقاومون فلسطينيون في مخيم جنين طائرة استطلاع تابعة لجيش الاحتلال، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم.