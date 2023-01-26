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^200 مثال: غزة العزة

(حماية) يدين تصريحات بن غفير العنصرية التي دعا فيها إلى قتل الفلسطينيين

الرسالة نت-غزة

أدان مركز حماية لحقوق الإنسان تصريحات "بن غفير"، وزير الأمن الداخلي في حكومة الفصل العنصري (الإسرائيلي)، صباح اليوم الخميس، التي دعا فيها قوات الاحتلال لقتل الفلسطينين والإمعان في قتلهم، تعقيباً على العملية العسكرية الجارية في مخيم جنين، والتي وصف فيها هذا العدوان بأنه "عمل جميل"، وطالبهم بالاستمرار في عدوانهم.

وعبّر المركز عن اشمئزازه من هذه التصريحات العنصرية التي تكشف عن سياسة وتعليمات (إسرائيلية) واضحة باستخدام القوة المفرطة والتحريض على القتل، مؤكدًا أن تصريحات بن غفير العنصرية  تنطوي على تحريض على قتل المدنيين الفلسطينيين العاجزين عن القتال، مما يوجب مقاطعة دولية واسعة لهذه الحكومة العنصرية.

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