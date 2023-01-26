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الجبهة الشعبية تدعو شعبنا لمواصلة انتفاضة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال

غزة- الرسالة نت

زفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة بكل فخر واعتزاز شهداء شعبنا الفلسطيني الذين ارتقوا خلال تصديهم البطولي لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين.

وأكدت الجبهة في بيان صحفي، أن هذه الدماء الطاهرة والحالة الثورية المستمرة التي يجسدها أبناء شعبنا الفلسطيني، ترعب المحتل الغاصب، وهي تتعاظم بفضل تضحيات شعبنا الذي يتصدى لإرهاب المحتل.

ودعت أبناء شعبنا الفلسطيني لمواصلة انتفاضة الاشتباك وثورة المواجهة في كافة نقاط الاشتباك الممكنة ضد قوات الاحتلال التي تواصل إجرامها اليومي بحق أبناء شعبنا.

وحمّلت الاحتلال الصهيوني المسؤولية عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق شعبنا، وأكدت  أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، كما وجهت التحية لمقاومينا البواسل وشبابنا الثائر الذين يتصدون بكل قوة وثبات لإجرام العدو.

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