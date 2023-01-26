التموين المصرية تعلن عن خطوات الحصول على كارت العيش الجديد، يتساءل الأفراد في مصر عن كيفية الحصول على كارت العيش الجديد، والذي يمكن المواطنين غير المستفيدين من دعم الخبز وشرائه من المخابز البلدية.

وأعلنت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطوات الحصول على كارت العيش الجديد، ومميزاته لتمكين عملية الشراء للمواطن حامل الكرت.

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خطوات الحصول على كارت العيش

قالت المصادر إن كارت العيش يمكن المواطنين غير المستفيدين من دعم الخبز، من شرائه من المخابز البلدية، ويكون ذلك بشكل يومي وفقا لعدد أفراد البطاقة.

كما أن بعد الحصول على كارت العيش، يمكن إجراء أي عملية شرائية للمواطن حامل الكارت، ويكون ذلك بنظام الدفع المسبق.

أما عن الخطوات يقوم المواطن بالذهاب لأقرب مكتب بريد، وتقديم طلب استخراج كارت مسبق الدفع، أو طلب فتح حساب في البريد واستخراج كارت.

وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، وإرفاق رقم موبايل المواطن، ودفعة 30 جنيه رسوم استخراج الكارت.

ومن ثم يتم تنشيط الكارت المستخرج، عن طريق الاتصال على رقم الخط الساخن للبريد 16789.

وبعد ذلك يتم شحن الكارت بأي رصيد، وذلك بحد أدنى 20 جنيها.

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مميزات كارت العيش الجديد

حيث إنه عند إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح شراء الخبز من المخابز البلدية، ففي تلك الحالة يمكن للمواطن صاحب كارت العيش الجديد، بدء الصرف بكافة التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها رسميا.

كما إن هذا الكارت يتميز بإمكانية شحنه بأي قيمة، وصرف أي عدد من أرغفة الخبز من خلاله دون بطاقة التموين.

والتي من المتوقع أن يتم بدء العمل بها شهر فبراير المقبل، وذلك حسب ما صرحت به الوزارة بوقت سابق.

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