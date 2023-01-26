رابط بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي الكأس السعودي، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة الهلال والفيحاء، اليوم الخميس 26 يناير 2023، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد الملز في الرياض.

ومن المقرر أن تنطلق، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، والخامسةً مساءً بتوقيت مصر، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

رابط ذات صلة: ثاني مباراة لكريستيانو رونالدو.. تعرف على موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في كأس السوبر السعودي 2023

مباشر مباراة الهلال والفيحاء

تشكيلة الهلال ضد الفيحاء اليوم من المتوقع أن يلعب مدرب نادي الهلال السعودي رامون دياز ضد نظيره الفيحاء في مباراتهم اليوم، سيكون في حراسة المرمى محمد العويس.

أما عن خط الدفاع سعود عبد الحميد وجانج هيون والبليهي والدوسري، وخط الوسط كاريو وكوريلا والدوسري، وخط الهجوم ديلجادو والشهري وفيتو.

للمشاهدة "اضغط هنا".

تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية

تردد قناة SSC الجديد 2023 على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد: 12418.

ويُذكر أن قناة السعودية الرياضية SSC الجديدة 2023، تعرض مباريات الدرجة الأولى الدوري السعودي.

وتعتبر قنوات السعودية الرياضية من أهم القنوات العربية الناقلة للمباريات والفعاليات الرياضية العربية والاجنبية الهامة.

رابط ذات صلة: تعرف على طرق إنقاص الوزن في رمضان 2023