طريقة تحميل برنامج Dawn Al لتحويل الصور بالذكاء الاصطناعي مجاناً 2023، قد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً مهماً في جوانب الحياة.

تحميل تطبيق Dawn AI 2023، قد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا مهمًا جدًا في العديد من جوانب الحياة، رابط تحميل لكم تحميل تطبيق Dawn Al مجاناً.

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تحميل برنامج Dawn Al

يمكنك تنزيل تطبيق Dawn AI مجاناً، وهو تطبيق فريد ومذهل يحول صورك إلى زخارف وصور كرتونية.

ويمتلك واجهة بسيطة وسلسة لاستخدامه يحولها إلى كرتون، بإبداع بنقرة فقط.

عند فتح تطبيق تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي، Wonder AI للمرة الأولى هٌناك جولة تعليمية بسيطة من خطوتين, الخطوة الأولى هي اختيار شخصية ويوفر لك اسماء لمجموعة من الشخصيات المشهورة.

ثاني الخطوات وهي اختيار الستايل الذي تريده للشخصية ويوفر بعض الستايلات الرائعة مثل ستايل الانمي وستايل الافاتار و ستايلات تسمي الاستايلات السحرية.

وعند تخطي الخطوات وتحديد ما تريد سوف يعرض أمامك صورة احترافية رائعة وما قمت به في الخطوات لا يختلف عن ما ستقوم به لإنشاء صور خاصة بك انت وذلك يعكس سهولة استخدام التطبيق.

بالإضافة للخطوات السابقة يمكنك كتابة ما يدور في ذهنك او خيالك لتنفيذه علي الصورة الرمزية الخاصة بك بعد تحديد الصورة وإدراجها واختيار الستايل المناسب وهذا الأمر لا يتوفر في التطبيقات وان لاحظ لا يتوفر في التطبيق السابق.

للتحميل "اضغط هنا"

4 مواقع تعتبر أقوى بديل لخدمة الذكاء الاصطناعي #ChatGPT والسبب يعود لأصحاب هذي المواقع الذين إشترو التقنية من شركة OpenAI, حاليا المواقع التسجيل فيهم مجاني ودون الحاجة لبرامج vpn, لي فاتو فرصة فتح حساب في ChatGPT هاهي الفرصة متاحة امامو ويجرب الخدمات المقدمة من طرف هذي البدائل 👌 pic.twitter.com/SxXUDZ6mtd — ريــك | ʀɪᴄᴋ ⛈ (@js_ilr) January 26, 2023

تطبيق لينسا Lensa AI

والذي يعتبر مشابه لتطبيق Dawn Al، واجتاح تطبيق لينسا شبكة الإنترنت، لأنه يجعل البشرة كأنها مرسومة بألوان زيتية أو الجسم أكثر ضعفاً، ويوجد به العديد من الفلاتر.

قم بتحميل التطبيق ومن ثم افتحه من قائمة جهازك.

قم بتحميل الصورة المراد تغييرها من ألبوم صور الكاميرا على هاتفك.

بعد تحميل صورتك أدخل بعض الكلمات الرئيسية التي تصف نوع الصورة الرمزية المراد الحصول عليها.

سوف ترى الصورة الرمزية الخاصة بك تتشكل أمام عينيك حتى تحصل عليها في النهاية.

ويوجد خيار مشاركة الصورة مع اصدقائك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يمكنك الضغط عليه.

ويمكن اختيار حفظ الصورة في معرض الصور على هاتفك .

ويُذكر أن إذا كان لديك اشتراك، أو نسخة تجريبية مجانية، يمكنك الحصول على 50 صورة رمزية مقابل 35 دولارًا و99 سنتًا، أو 100 صورة مقابل 5 دولارات و99 سنتًا، أو 200 صورة مقابل 7 دولارات و99 سنتًا.

للتحميل "اضغط هنا".

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