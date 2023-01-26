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تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023: طالع أسعار صرف العملات في مصر اليوم

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023: طالع أسعار صرف العملات في مصر اليوم
تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023: طالع أسعار صرف العملات في مصر اليوم

الرسالة نت

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023: طالع أسعار صرف العملات في مصر اليوم، يبحث المصريون عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 26 يناير 2023.

وتهم أخبار الذهب أكبر قدر من الناس حيث يعد الذهب من أقوى المصادر التي تدل على قوة الدولة لأنه يدخل في العديد من الصناعات المهمة.

ونضع بين أيديكم أسعار الذهب اليوم في مصر بجميع الأعيرة إلى جانب سعر أوقية وجنيه الذهب في مصر .

 

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أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر: 1,715 جنيه، ما يعادل 57.40 دولار.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر: 1,637 جنيه، ما يعادل 54.79 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر: 1,403 جنيه، ما يعادل 46.96 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر: 1,091 جنيه، ما يعادل 36.53 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر: 935.56 جنيه، ما يعادل 31.31 دولار.

 

 

سعر جرام الذهب عيار 9 في مصر: 701.68 جنيه، ما يعادل 23.48 دولار.

سعر أوقية الذهب في مصر: 58,192 جنيه، ما يعادل 1,947 دولار.

سعر الجنيه الذهب في مصر: 13,098 جنيه، ما يعادل 438.31 دولار.

سعر كيلو الذهب في مصر: 1,871,130 جنيه، ما يعادل 62,614 دولار.

 

أسعار العملات في مصر

جاء سعر صرف الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري 29.88جنيه مصري.

فيما وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 7.96 جنيه مصري.

في حين جاء سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 97.96 جنيه مصري.

فيما وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر 8.14 جنيه مصري.

 

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