رابط بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي الكأس السعودي، يتساءل محبي الرياضة عن رابط بث مباشر مباراة النصر والاتحاد، اليوم الخميس 26 يناير 2023، على أرض ملعب الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

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مباشر مباراة النصر والاتحاد

سيكون ملعب الملك فهد الدولي مسرحًا لمواجهة مرتقبة تجمع كلًا من الاتحاد والنصر لحساب نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023.

المباراة ستكون المعترك الأكبر الذي يدخل إليه البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ انضمامه إلى صفوف النصر وعليه سيتطلع الكل لمعرفة ماذا يفعل النجم البارز في هذه المباراة القوية.

من طرف الاتحاد يسعى هو الآخر لمواصلة السير نحو لقب غائب عن خزائن النمور منذ فترة.

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تجهيزات جماهير #الاتحاد لـ التيفو الاوريجينال التي سيتم الكشف عنه أثناء دخول اللاعبين للمباراة 💛🖤#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/w03uxntEnL — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 26, 2023

تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية

تردد قناة SSC الجديد 2023 على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد: 12418.

ويُذكر أن قناة السعودية الرياضية SSC الجديدة 2023، تعرض مباريات الدرجة الأولى الدوري السعودي.

وتعتبر قنوات السعودية الرياضية من أهم القنوات العربية الناقلة للمباريات والفعاليات الرياضية العربية والاجنبية الهامة.

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