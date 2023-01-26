حزب الله يشيد بالتصدي البطولي للاحتلال بجنين وينعى الشهداء الـ9

أشاد تنظيم حزب الله اللبناني مساء اليوم الخميس بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على الاندحار بعد ساعات من المواجهات.
وقال الحزب في بيان له تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه إنه "يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر انتصار فلسطين القريب، ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة الاحتلال وإجرامه."
وأدان العدوان الإسرائيلي على المخيم، مستنكرا بشدة الممارسات الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الأخلاقية والإنسانية.
وتقدّم حزب الله من الشعب الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.