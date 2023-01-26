حزب الله يشيد بالتصدي البطولي للاحتلال بجنين وينعى الشهداء الـ9

أشاد تنظيم حزب الله اللبناني مساء اليوم الخميس بالتصدي البطولي لأبناء مخيم جنين وفصائل المقاومة الفلسطينية ‏في مواجهة آلة الإرهاب الصهيوني، وإفشالهم لأهداف العدو وإجباره على ‏الاندحار بعد ساعات من المواجهات.‏

وقال الحزب في بيان له تلقت "الرسالة نت" نسخة عنه إنه "يشدّ على أيدي المقاومين البواسل الذين يكتبون بدمائهم الزاكية فجر ‏انتصار فلسطين القريب، ويُعرب عن تضامنه الكامل مع أبطال المخيم وسائر المقاومين في مواجهة ‏الاحتلال وإجرامه."‏

وأدان العدوان الإسرائيلي على المخيم، مستنكرا بشدة الممارسات ‏الإرهابية التي قامت بها قوات الاحتلال واقتحامها للمستشفيات واعتدائها على ‏الجرحى بطريقة وحشية تُخالف كل القوانين الأخلاقية والإنسانية. ‏

وتقدّم حزب الله من الشعب الفلسطيني بأحرّ التعازي والمواساة، سائلًا الله تعالى ‏الرحمّة للشهداء، وللجرحى الشفاء العاجل، وللمقاومين النصر والعزّة.