رابط بث مباشر مباراة فالنسيا وأتلتيك بيلباو ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا

رابط بث مباشر فالنسيا وأتلتيك بيلباو ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، يلتقي فريق أتليتك بيلباو بنظيره فالنسيا، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فالنسيا ضد أتلتيك بيلباو في كأس ملك إسبانيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي.

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بث مباشر فالنسيا وأتلتيك بيلباو

تأهل فالنسيا لربع نهائي كأس إسبانيا بعدما اكتسح نظيره سبورتنج خيخون، بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت في دور الستة عشر من البطولة.

بينما تغلب أتليتك بيلباو بصعوبة على إسبانيول، بهدف دون رد، في الدور ثمن النهائي على ملعب "سان ماميس"، لينضم لقائمة المتأهلين للدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تختتم لقاءات دور ربع النهائي مساء اليوم عقب لقاء فالنسيا وأتلتيك بيلباو بمواجهة ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو.

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تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية

تردد قناة SSC الجديد 2023 على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد: 12418.

ويُذكر أن قناة السعودية الرياضية SSC الجديدة 2023، تعرض مباريات الدرجة الأولى الدوري السعودي.

وتعتبر قنوات السعودية الرياضية من أهم القنوات العربية الناقلة للمباريات والفعاليات الرياضية العربية والاجنبية الهامة.

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