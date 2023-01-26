تفاصيل التسجيل لـ موسم الحج في غزة

أعلنت لجنة الحج المشتركة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ/2023م.

وقالت اللجنة في بيان إن التسجيل سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل 29 يناير ولمدة أسبوعين، عقب الانتهاء من الترتيبات اللازمة الخاصة بعملية التسجيل.

ودعت الراغبين بأداء الفريضة لهذا العام التوجه لإحدى شركات الحج والعمرة المعتمدة والمؤهلة لتقديم طلب التسجيل مصطحبين صورة عن بطاقة الهوية مثبت فيها عنوان السكن، مع عدم دفع أي مبالغ للشركات.

وأوضحت اللجنة أنها ستُعلن عن الأسماء بعد فلترتها وفقاً للشروط والمعايير؛ لدفع مبلغ 1500 دينار شرطاً لدخول القرعة، وإثبات جدية المسجل.

وبينت أن هناك 525 حاجاً وحاجّة، لم يتمكنوا من أداء الفريضة نظرا لقرار السعودية بمنع من هم فوق 65 عاما من أداء الفريضة في ظل إجراءات مواجهة كورونا في حينه.

وأكدت اللجنة أن هؤلاء الحجاج يعتبرون مقبولين لأداء الفريضة لهذا العام، فيما ستجرى القرعة الاستكمالية على الأعداد المتبقية لباقي المحافظات حسب النسبة الممنوحة لكل محافظة لهذا الموسم 1444هـ/2023م.

كما سيتم إجراء قرعة أخرى للعام القادم 1445هـ/2024م.

وأشارت إلى أن شروط تقديم الطلب أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية ويبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، ويحمل هوية فلسطينية لم يتجاوز تاريخ إصدارها أكثر من 10 سنوات، وأن يكون لائقا جسدياً.

ويُشترط في المتقدم للتسجيل ألا يكون قد سبق له الحج من قبلُ، وذلك في إطار منح الفرصة للآخرين، خصوصاً في ظل الأعداد الكبيرة الراغبة في أداء الفريضة.

ونوهت اللجنة إلى أنها أعدت نظاما جديداً هذا العام يهدف إلى منح فرص أكبر لكبار السن والمرضى وذلك بإعطائهم نقاطاً إضافية عند التسجيل، وكذلك للمسجلين كل عام ليستفيدوا من عدد مرات التسجيل.