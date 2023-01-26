رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا

رابط بث مباشر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن بطولة كأس ملك إسبانيا، يلتقي فريق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المواجهة المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

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بث مباشر ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي لموسم 2022-23 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ريال مدريد صعد إلى الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا صعبًا على فريق كاسيرينيو الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بهدف نظيف في دور الـ32، ثم تخطى عقبة فياريال بصعوبة في دور الستة عشر بنتيجة 3-2.

أما أتلتيكو مدريد، فقد تجاوز عقبة ريال أوفييدو في دور الـ32 بعدما تغلب عليه بهدفين نظيفين، ثم تجاوز ليفانتي بالنتيجة ذاتها في دور الستة عشر.

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تردد قناة SSC الرياضية

تردد قناة السعودية الرياضية

تردد قناة SSC الجديد 2023 على نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC الجديد 2023 على عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد: 12418.

ويُذكر أن قناة السعودية الرياضية SSC الجديدة 2023، تعرض مباريات الدرجة الأولى الدوري السعودي.

وتعتبر قنوات السعودية الرياضية من أهم القنوات العربية الناقلة للمباريات والفعاليات الرياضية العربية والاجنبية الهامة.

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