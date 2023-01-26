الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الأمم المتحدة: ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تواجه خطر الركود

الرسالة نت - وكالات

قالت الأمم المتحدة إن ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، لا تزال تواجه في العام الجاري، خطر ركود معتدل بسبب التضخم.

وذكر تقرير للأمم المتحدة حول "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم"، أنه: "لا تزال العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، تواجه خطر ركود معتدل هذا العام؛ حيث يواجه المستهلكون والشركات نموًا سريعًا في الأسعار، وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة عدم اليقين".

وأضاف التقرير، بأنه بفضل موسم الشتاء الحالي الأكثر اعتدالًا من المعتاد وزيادة الإمدادات من الغاز الطبيعي المسال والنجاح في تقليل الطلب على الطاقة، ستتجنب المنطقة أسوأ سيناريو لنقص الطاقة على نطاق واسع وحدوث اضطرابات في قطاع الصناعة.

وفي الربع الثالث من عام 2022 ، كان الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي أعلى بنسبة 2.6 % عن مستوى ما قبل انتشار وباء "كورونا"؛ لكنه انخفض بنسبة 0.4 %في بريطانيا و في إسبانيا بنسبة 2 %.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276587

كلمات مفتاحية

ألمانيا الأمم المتحدة بريطانيا

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من دولي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر