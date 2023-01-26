كشفان جديدان بأسماء المسافرين عبر معبر رفح

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء الخميس، كشفين جديدين بأسماء المسافرين من قطاع غزة إلى الخارج، عبر معبر رفح البري.

وقالت "هيئة المعابر" في تعميم إلكتروني، إن الكشف الأول يحمل رقم (2023/4)، والثاني كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4).

ودعت المسافرين الواردة أسماؤهم في الكشف إلى انتظار مواعيد سفرهم بحسب الإعلانات الصادرة عن الهيئة.

ونبهت إلى أنه لا يُسمح بمغادرة أي مسافر في غير موعد سفره.

الكشف الأول رقم (2023/4)/ اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية رقم (2023/4)/ اضغط هنا