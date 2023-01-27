مواجهات مع الاحتلال في أنحاء الضفة والقدس ومقاومون ينفذون عمليات إطلاق نار

اندلعت الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتصدى الشباب الثائر لاقتحام قوات الاحتلال حي عين اللوزة في بلدة سلوان بالمفرقعات النارية والحجارة.



وامتدت المواجهات الى حي رأس العامود، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب منازل المواطنين وسط مواجهات.

وتمكن الشباب الثائر من إحراق برج عسكري للاحتلال قرب بلدة العيزرية عقب استهدافه بالزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتـلال بلدة صور باهر تخللها مواجهات وإطلاق الرصاص الحي صوب الشبان الفلسطينيين.

كما تواصلت المواجهات العنيفة في مخيم شعفاط، تركزت عند الحاجز العسكري الذي تعرض لوابل من المفرقعات النارية.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية الطور في القدس المحتلة، واندلعت مواجهات في قرية العيساوية.

وفي رام الله اندلعت مواجهات عنيفة بعد اقتحام قوات الاحتلال قرية النبي صالح شمال غرب المدينة.

ورشق الشبان آليات الاحتلال التي اقتحمت القرية بوابل من الحجارة والأدوات المعدنية.

كما أعلنت المقاومة استهداف قوات الاحتلال قرب مستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين بصليات مكثفة من الرصاص

وفي نابلس أعلنت مجموعات عريــن الأســود تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت تجمعات لجنود الاحتلال على نقطة جرزيم بنابلس.

ودعت عرين الأسود المقاومين أن يكونوا على يقظة تامة وأن تبقى أياديهم على الزناد.