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البرازيل تعرب عن حزنها باستشهاد 9 فلسطينيين في مجزرة جنين

الضفة المحتلة- الرسالة نت

قالت الحكومة البرازيلية، إنها تلقت بحزن ، وفاة تسعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلية) خلال عملية توغل نفذتها أمس، في مخيم للاجئين بمدينة جنين بالضفة الغربية.

وتقدمت الحكومة البرازيلية بتعازيها لأسر الضحايا وتعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة فلسطين.

وأضافت "تتابع البرازيل بقلق شديد التوتر المتزايد بين القوات الإسرائيلية والمدنيين في الضفة الغربية ، والذي تسبب في مقتل المئات في عام 2022".

وأكدت البرازيل مجددًا التزامها بحل الدولتين، حيث تعيش فلسطين و(إسرائيل) داخل حدود متفق عليها ومعترف بها دوليًا. 
وختمت "ولهذا الغرض ، تحث الحكومة البرازيلية كلا الطرفين على الامتناع عن الأعمال التي تؤثر على الثقة المتبادلة اللازمة للاستئناف العاجل للحوار بهدف التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع".

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