حماس تنظم وقفة جماهيرية جنوب غزة تنديدًا بالعدوان على جنين ونصرة للأقصى

نظمت حركة حماس جنوب غزة وقفة جماهيرية حاشدة؛ تنديدًا بالعدوان الصهيوني على جنين ونصرة للقدس والأقصى.

وقال القيادي في حركة حماس إياد أبو فنونة في كلمة له خلال الوقفة الحاشدة، إن جنين البطولة ستبقى حاضرة في كل ميدان وحاضنة لكل الثوار.

وأضاف أبو فنونة أن جنين لا تنكسر وأبطالها وثوارها سيواصلون جهادهم ونضالهم.

وأوضح أن العدو يسعى لتغيير الواقع في مدينة القدس والمسجد الأقصى عابثا.

وشدد على أنه من واجب الأمة الوقوف مع فلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى أمام الغطرسة الصهيونية.

وبين أن البنادق الحرة في الضفة الغربية سيكون لها كلمتها أمام جرائم الاحتلال.

وشدد على أنه يجب علينا الاتحاد والوحدة خلف مشروع المقاومة.

ودعا أبناء الأجهزة الأمنية لتوجيه سلاحهم نحو صدور الاحتلال، لافتا إلى أنه لن نترك أرضنا وثأرنا وقدسنا وأسرانا.

بدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ خالد البطش، أن الاستنزاف المستمر للمقاومة بالضفة أراد منه الاحتلال إبقاء المقاومة في شمال الضفة فقط أولًا ومنع خروج العمليات المؤثرة خارج المخيم ومنع تشكيل كتائب جديدة أخرى في الضفة.

وأضاف البطش في مسيرة غاضبة تندد بالعدوان على جنين والقدس، أن المقاومة اليوم التي تتقدمها بكل فخر وتواضع كتيبة جنين التي رسمت معالم المرحلة القادمة.

وأكد أن الطريق لاسترداد الحقوق وأن الطريق لاسترداد الكرامة وطرد الاحتلال هو بالمقاومة فقط.

وشدد على أن بنادقنا حاضرة في كل ساحة من ساحات القتال ولم تغمد سيوفنا.

ودعا الرئيس أبو مازن لاتخاذ خطوات جادة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.