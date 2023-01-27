مسيرات حاشدة نصرة لجنين والمسجد الأقصى في العاصمة الأردنية عمان

شارك آلاف الأردنيين في مسيرة شعبية، بعد صلاة الجمعة، بوسط العاصمة الأردنية عمّان، تلبية لدعوة الحركة الإسلامية والحراكات الشبابية والشعبية، نصرة لمخيم جنين الذي شهد أمس لمجزرة إسرائيلية، وتضامنا مع القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذي يتعرض لهجمة شرسة من حكومة الاحتلال، ورفضًا للسياسات الإسرائيلية المعادية للأردن.

وردد المشاركون في المسيرة شعارات حيّت الشهداء الذين ارتقوا في جنين وبقية أرجاء فلسطين، والمقاومة الفلسطينية الصامدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكدت على دعم المرابطين في القدس والمسجد الأقصى، إزاء ما يتعرضون له من عدوان صهيوني غاشم.

وطالب المتظاهرون الحكومة الأردنية بتلبية المطالب الشعبية بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، وإلغاء كافة المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال، ووقف التطبيع، وقطع كافة العلاقات.

كما طالبوا الشعوب والحكومات العربية والإسلامية، بالتحرك العاجل لحماية المقدسات والفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له صباح مساء، ودعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بالمال والسلاح.

وحمّل القيادي في الحركة الإسلامية، حمزة منصور، مسؤولية ما يجري من محاولات تهويد للمسجد الأقصى، ومجازر في مخيم جنين "للأنظمة العربية الحاكمة، التي وقعت اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، وبالتالي وفرت له الغطاء السياسي للقيام بجرائمه داخل فلسطين المحتلة".

وأضاف أن "الأنظمة العربية المطبّعة أخرجت من قاموسها مفردات المقاومة والجهاد، واستبدلتها بمفردات التطبيع والهوان والخضوع، وهو الأمر الذي جرّأ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه إيتمار بن غفير، على القيام بجرائمهما صباح مساء في المسجد الأقصى".

ودعا منصور الحكومة الأردنية إلى "الانفتاح على حركات المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس؛ لمواجهة المشروع الصهيوني التهويدي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك".

وكانت الحركة الإسلامية قد دعت مؤخراً، الشعب الأردني بنخبه الوطنية وعشائره وقواه السياسية والشعبية على امتداد الوطن، للاجتماع على وجه السرعة في "لقاء وطني جامع" للاتفاق على برنامج طويل الأمد؛ للتحرك من أجل مواجهة الخطر الإسرائيلي الذي يتهدد الوطن والجميع، مشددة على أهمية "تكامل الدور الشعبي مع الدور الرسمي في مواجهة الأخطار والتحديات".

المصدر: قدس برس