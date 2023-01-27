مواجهات مع الاحتلال خلال فعاليات نصرة لجنين ومناهضة للاستيطان في الضفة

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، أثناء مسيرات مناهضة للاستيطان ونصرة لجنين ومخيمها الصامد.



ففي نابلس، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند مدخل بيتا جنوب المدينة، بعد مسيرة خرجت نصرة لجنين ومخيمها.

واندلعت مواجهات بعد أداء عشرات المواطنين صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالاستيطان بمحيط جبل صبيح لصالح إقامة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية، واندلع على إثرها مواجهات في محيط الجبل، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي.



واندلعت مواجهات أخرى في قرية بيت دجن شرقا؛ بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان على أراضي البلدة.



وقمعت قوات الاحتلال المسيرة ببيت دجن المواطنين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع 13 إصابة أخرى خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا.



وتشهد بلدة بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ أكتوبر 2020؛ احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي البلدة.



وفي قلقيلية، اندلعت مواجــهــــات بين شبّان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، إثر خروج المسيرة الأسبوعية بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وتوجهت لمدخل القرية المغلق، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وتشهد قرية كفر قدوم منذ 11عاما مواجهات أسبوعية بين سكانها وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وينظم أبناؤها مسيرات أسبوعية بعد صلاة الجمعة احتجاجا على إغلاق المدخل الرئيسي للقرية منذ سنوات.



وفي الخليل، اندلعت مـــواجــهات بين شبان وقوات الاحتــلال على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل؛ بعد مسيرة خرجت نصرة لجنين ومخيمها.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مــواجـــهات مع قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس، بعد تشييع جثمان الشـــهيـــد يوسف محيسن، والذي ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته مساء أمس خلال مواجهات نصرة لجنين ومخيمها.



وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتدت على الطواقم الصحفية والإسعاف، وعرقلت عملها خلال المواجهات في بلدة الرام.

وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.