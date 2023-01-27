رئيس بلدية عسقلان يشتكي من انعدام الأمن بعد صواريخ غزة الليلة الماضية

طالب رئيس بلدية عسقلان توم غيلام، الجمعة، رئيس حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو، بالعمل على تنفيذ الخطة التي تم إعدادها منذ سنوات لحماية المدينة من إطلاق الصواريخ بعد ما جرى الليلة الماضية.

وكان مقاومون أطلقوا صاروخين عند منتصف الليلة الماضية، من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان ومحيطها، حيث ادعى ناطق عسكري (إسرائيلي) أنه تم إسقاطهما من قبل منظومة القبة الحديدية.

ووجه غيلام رسالة موحدة لنتنياهو، ووزير جيشه يوآف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بحماية عسقلان. بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وأشار إلى أن هناك جوالي 40 ألف (إسرائيلي) من سكان عسقلان ليس لديهم مكان محمي مناسب لهم.

المصدر: القدس