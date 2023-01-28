حمد: عملية القدس رسالة بأن شعبنا لن يصمت على مجازر الاحتلال دون رد

أكدت الناشطة السياسية سمر حمد، أنّ الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل باستمرار الاحتلال، وأن إرادته لن تضعف بأعداد الشهداء التي تعد ضريبة طبيعية للتحرير.

ووجهت حمد رسالة للاحتلال بأن يدرك الدرس جيداً، وأن الرحيل عن هذه الأرض هو الحل الوحيد له.

وأشارت إلى أن اعتقال آلاف المواطنين وعمليات الاغتيال وما يسمى بكاسر الأمواج، لم تؤدِّ إلا لمزيد من المقاومة.

وتعقيباً على عملية القدس، قالت حمد:" ابتلت العروق وذهب القهر، وثبت الثأر"، منبهة إلى أن الشعب الفلسطيني في حالة غضب وغليان، وأن الشباب الثائر لم يعد يحتمل الصمت أمام جرائم الاحتلال.

وأضافت أن الحالة المتصاعدة في ظل حكومة الاحتلال الفاشية التي تقنن القتل، وتشجع عليه، تنذر بانفجار الأوضاع والدخول في انتفاضة.

وقتل 8 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء أمس الجمعة، في عملية إطلاق نار بطولية في مستوطنة النبي يعقوب المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفذها الشهيد البطل خيري علقم (21 عاما) من بلدة الطور.

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة، وأكدت أنها رد طبيعي على تدنيس الأقصى ومجزرة الاحتلال في جنين.

حرية نيوز