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^200 مثال: غزة العزة

الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا بقيمة نصف مليار دولار لفلسطين

الرسالة نت-وكالات

أطلق مكتب تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، نداءً إنسانيًا بقيمة 502 مليون دولار للأرض الفلسطينية المحتلة، لدعم حوالي 1.6 مليون من الفئات الأكثر ضعفًا.

وقال الناطق الإعلامي ستيفان دوجاريك، في بيان صدر عن (أوتشا): إن "خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023 تقدر بأن 2.1 مليون فلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى مساعدات إنسانية".

وأشار إلى أنهم يمثلون 58% من السكان في قطاع غزة، وربع السكان الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن الخطة تتألف من أكثر من 200 مشروع ستساعد الناس على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم، فضلًا عن سبل كسب العيش والدعم لتحسين صحتهم العقلية والبدنية.

رابط مختصر
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