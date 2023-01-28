تويتر تعلن عن سياسة جديدة بشأن تعليق الحسابات، تصدرت محركات البحث جوجل أنباء عن إعلان شركة "تويتر" سياسة ومعايير جديدة بشأن تعليق الحسابات للمستخدمين بداية من الأول من فبراير القادم.

وتساءل العديد من الأفراد عن القرارات الجديدة المتخذة من إيلون ماسك، خصوصاً بعد إعلانه أنه لن يعلق الحسابات على "تويتر" إلا في حالة الانتهاكات لسياسة المنصة.

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تعليق حسابات تويتر

أعلنت شركة "تويتر" أنه سيكون بإمكان مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي جوجل، اعتباراً من الأول من فبراير 2023، الطعن على تعليق الحسابات.

وذلك بشرط أن لا تنتهك سياسات ومعايير المنصة المستمرة أو المتكررة أو الجسيمية من أجل إعادة تفعيل الحساب.

وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط في محتوى أو نشاط غير قانوني، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة في المضايقات التي تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك.

وقالت "تويتر" إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التي تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار في استخدام الحساب.

وفي ديسمبر الماضي، تعرض ماسك لانتقادات بسبب تعليقه حسابات العديد من الصحفيين، بسبب الجدل حول نشر بيانات عامة بشأن طائرته، لكنه أعاد تفعيل الحسابات في وقت لاحق.

كل القلوب تدق للقدس .. كل الطرق تؤدي الى فلسطين 🇵🇸#عملية_القدس pic.twitter.com/nUc0u8mvQQ — الرسالة للإعلام (@Alresalahpress) January 28, 2023

تطبيق لينسا Lensa AI

والذي يعتبر مشابه لتطبيق Dawn Al، واجتاح تطبيق لينسا شبكة الإنترنت، لأنه يجعل البشرة كأنها مرسومة بألوان زيتية أو الجسم أكثر ضعفاً، ويوجد به العديد من الفلاتر.

قم بتحميل التطبيق ومن ثم افتحه من قائمة جهازك.

قم بتحميل الصورة المراد تغييرها من ألبوم صور الكاميرا على هاتفك.

بعد تحميل صورتك أدخل بعض الكلمات الرئيسية التي تصف نوع الصورة الرمزية المراد الحصول عليها.

سوف ترى الصورة الرمزية الخاصة بك تتشكل أمام عينيك حتى تحصل عليها في النهاية.

ويوجد خيار مشاركة الصورة مع اصدقائك على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يمكنك الضغط عليه.

ويمكن اختيار حفظ الصورة في معرض الصور على هاتفك .

ويُذكر أن إذا كان لديك اشتراك، أو نسخة تجريبية مجانية، يمكنك الحصول على 50 صورة رمزية مقابل 35 دولارًا و99 سنتًا، أو 100 صورة مقابل 5 دولارات و99 سنتًا، أو 200 صورة مقابل 7 دولارات و99 سنتًا.

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