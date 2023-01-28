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إصابتان إحداهما خطيرة بعملية إطلاق نار في سلوان

الرسالة نت-القدس المحتلة

أصيب مستوطنان بجروح، صباح اليوم السبت، بإطلاق نار في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية: أن أحد المصابين برصاصة في الصدر، والآخر فاقد للوعي، مشيرة إلى استهداف المنفذ في المكان.

وقالت نجمة داود الحمراء (الإسرائيلية): "إن المصابين في عملية إطلاق النار بحالة خطيرة"

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال في بيان إن القوات في المكان حيّدت منفذ عملية إطلاق النار، مؤكدا أن خلفيتها قومية.

وشهد مكان العملية انتشار مكثف من شرطة الاحتلال التي فرضت إغلاقًا في المكان لمتابعة تداعيات الحادث.

 

يتبع

 

 

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