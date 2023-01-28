اجتماع طارئ لـ(الكابينيت) بعد عمليتي القدس

يعقد المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال (الكابينيت)، مساء السبت، اجتماعًا طارئا لبحث التطورات في مدينة القدس عقب تنفيذ عمليتي إطلاق نار.

وقالت هيئة البث (الإسرائيلية) إن الكابينيت سيعقد اجتماعه في مقر جهاز (الشاباك) بدلًا من مقر وزارة جيش الاحتلال بسبب التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها الكيان.

يأتي الاجتماع عقب عمليتي إطلاق نار في مدينة القدس الأولى وقعت مساء الجمعة في مستوطنة النبي يعقوب وأسفرت عن مقتل 8 (إسرائيليين) وإصابة 10 آخرين، فيما استشهد منفذها خيري علقم.

ووقعت العملية الثانية صباح السبت وأسفرت عن إصابة (إسرائيليين) أحدهما حالته حرجة، فيما أصيب منفذها قبل أن يتم اعتقاله.

وأعلنت شرطة الاحتلال صباح اليوم حالة التأهب إلى أعلى مستوى في جميع أنحاء الكيان، وقررت نشر وحدات خاصة بسبب التدهور الأمني الذي تشهده المدينة.

وكالة صفا