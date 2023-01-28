خاطر: عملية القدس شفت الصدور و(علقم) نموذج لجيل الشباب المقاوم

أشادت الكاتبة السياسية لمى خاطر ببطولة الشهيد علقم خيري منفذ عملية القدس النوعية أمس، والتي أسفرت عن مقتل ثمانية مستوطنين وإصابة آخرين.

وقالت خاطر: "صباح الخير للقدس، ولصناديدها، وسلام على من نظر فأبصر، واقتحم فأبهر، وحفظ لكلّ رصاصة هيبتها، فما تردد ولا استعرض ولا توعّد، بل تقدّم واستقام، وجاس خلال الديار منفردا، حتى أتاه اليقين".

وتابعت بقولها: "بمثله يكتمل بدر عزّتنا وتُفتتح مواسم الخير بعد طول جدب".

وقتل 8 مستوطنين وأصيب آخرون، مساء أمس، في عملية إطلاق نار بطولية بمستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، نفذها الشهيد البطل خيري علقم 21 عاما من سكان شرق القدس.

وباركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية في القدس المحتلة، وأكدت أنها رد طبيعي على تدنيس الأقصى ومجزرة الاحتلال في جنين.

وشددت حماس على أن العملية هي رسالة من نار لحكومة الاحتلال بأنّ إرادة شعبنا لا تُكسر، وعزيمته لا تلين، ومقاومته تشتد رغم الألم والتضحيات.

وأضافت أن شعبنا سيواصل ضرب مواقع العدو ثكناته ومستوطناته، وستبقى المقاومة خيار شعبنا حتى تحرير أرضه ومقدساته وانتزاع حقوقه الوطنية كافة.

حرية نيوز