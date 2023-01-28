حماس: الاعتداء على الأسرى جريمة لن تنحصر تداعياتها على السجون

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس اعتداء سلطات الاحتلال الصهيوني على أسرانا الأبطال، مؤكدة أنها جريمةٌ لن تنحصر مواجهتها وتداعياتها على السجون فقط.

وقالت الحركة في تصريح صحفي السبت: "إنّ اعتداء سلطات الاحتلال على أسرانا الأبطال في عدد من السجون الصهيونية اليوم، جريمةٌ لن تكسر عزيمتهم، ولن تجلب نصراً للاحتلال الذي تمرّغ أنفه في القدس المحتلة أمس واليوم".

وأكدت أن الأسرى ليسوا وحدهم في المعركة التي لن تبقى داخل المعتقلات ومع إدارة السجون فقط، مردفة فشعبنا الثائر سيبقى على عهده مع الأسرى انتصاراً لهم في مواجهة الاحتلال الفاشي ومخططاته ضدهم.

وشددت الحركة أنها على عهدنا مع الأسرى أن الحرية قريبة، وأن قيد السجن سينكسر، وأن هذا الاحتلال إلى زوال.