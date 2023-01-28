قتلى وجرحى في حادثة إطلاق نار جديدة بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل وأصيب 7 أشخاص، في حادثة إطلاق نار جديدة، بولاية كاليفورنيا الأمريكية.



وأعلنت الشرطة في ولاية كاليفورنيا، أن حي بيفرلي كريست الراقي بمدينة لوس انجليس في ولاية كاليفورنيا، شهد عملية إطلاق نار، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة أربعة آخرين.



وأكد الرقيب فرانك بريسيادو، من قسم شرطة لوس أنجلوس، الحادثة التي قال إنها وقعت في الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (10:30 توقيت غرينتش)، فجر السبت.



وأوضح مسؤول الشرطة أن من بين السبعة الذين تعرضوا لإطلاق النار، كان 4 منهم يقفون في الخارج، فيما كان الأشخاص الثلاثة الذين قتلوا داخل سيارة.



وذكرت الوكالة أن الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى في المنطقة وإصاباتهم خطيرة.



ولفت مسؤول الشرطة أنه ليس لديه معلومات بشأن الدافع وراء حادثة إطلاق النار.



ويعد هذا الحادث الدموي هو الرابع في شهر كانون ثاني/ يناير الجاري بولاية كاليفورنيا وحدها.



في حين شهدت بقية الولايات حوادث إطلاق نار أسفرت عن مقتل العشرات خلال الأسابيع الماضية.



ويشهد الكونغرس الأمريكي نزاعا حادا بين الجمهوريين الراغبين باستمرار منح تراخيص حمل السلاح، وبين الديمقراطيين ومن خلفهم الرئيس جو بايدن، الداعين إلى الحد من منح التراخيص لما تسببه من حوادث قاتلة.

المصدر: عربي21