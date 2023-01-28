النائب زعارير: شعبنا البطل يؤسس لمرحلة جديدة من المبادرة والصمود

دعا النائب باسم زعارير لتشكيل لجان حماية شعبية للدفاع عن النفس والممتلكات والمقدسات، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

وشدد زعارير على أن شعبنا قادر على حماية نفسه وممتلكاته ومقدساته، لافتا إلى أن المستوطنين ومن خلفهم حكومة الاحتلال وجيشه لن يرجعوا إلا بالهزيمة والرعب.

وأضاف: "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء وأبطال شعبنا يؤسسون لمرحلة جديدة المبادر فيها شعبنا".

وأشار إلى أن العملية التي نفذها الشهيد خيري علقم في القدس، قد بثت الرعب في نفوس هؤلاء المستوطنين وأفقدت قيادة الاحتلال المتطرفة صوابها وتوازنها.

وأوضح زعارير أن هذا الكيان الهش بكل مكوناته، قد كشفه على حقيقته، فلسطيني حر قدم نفسه ليفرض معادلة الرعب.

وبين أن "ردة الفعل هذه التي عكست تهديداتهم باقتحامات واعتداءات على الفلسطينيين، تدلل على مدى الجرح الغائر في كيانهم".

وشن المستوطنون مساء اليوم هجمات وحشية وحملات تخريب في أنحاء متفرقة من الضفة والقدس المحتلة، وهاجموا مركبات المواطنين وأغلقوا عدة طرق، بحماية من قوات الاحتلال.