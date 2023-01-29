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الشاباك (الإسرائيلي) يدعم مشروع قانون لحرمان أسرى القدس والداخل من الجنسية وترحيلهم

ماهر وكريم يونس
ماهر وكريم يونس

الداخل المحتل- الرسالة نت

ذكرت إذاعة كان العبرية، صباح الأحد، أن ممثلو جهاز الأمن العام (الإسرائيلي) "الشاباك"، أعربوا عن دعمهم لإقرار قانون يسمح بحرمان أسرى القدس والداخل من الجنسية أو الإقامة، والترحيل لمناطق السلطة الفلسطينية في حال حصولهم على مكافأة مالية من الأخيرة.

وبحسب الإذاعة، فإن هذا جاء خلال جلسة سرية ومغلقة عقدت قبل أسبوع بحضور أعضاء في الكنيست (الإسرائيلي).

واعتبر أعضاء الكنيست أن هذا الموقف بدعم القانون، يعتبر مهمًا وسيساعد في المضي قدمًا بتمرير مشروع قانون.

وكان ممثلو المستشار القضانوني للحكومة (الإسرائيلية) خلال الجلسة نفسها قد أعربوا عن تحفظاتهم على القانون وقالوا إن هناك بعض الخلافات القانونية بشأنه.

وتدور العديد من النقاشات الإسرائيلية مؤخرًا لإقرار مثل هذا القانون خاصة بعد ما جرى في أعقاب الإفراج عن الأسيرين من الداخل كريم وماهر يونس.

المصدر: القدس

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