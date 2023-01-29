مواجهات عنيفة في الضفة والقدس وأهالي قصرة يصدون هجوماً للمستوطنين

أعلنت مصادر محلية في نابلس، فجر اليوم الأحد، استشهاد الشاب كرم علي سلمان (18 عاماً) من قرية قوصين غرب المدينة، برصاص الاحتلال قرب مستوطنة "كدوميم" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية.

ونعت مساجد بلدة قوصين الشهيد سلمان، الذي ارتقى خلال محاولته تنفيذ عملية إطلاق نار داخل المستوطنة.

بالتزامن مع ذلك شهدت مناطق مختلفة في الضفة والقدس الليلة الماضية وفي ساعات مبكرة من فجر اليوم، مواجهات عنيفة وتصدي الشباب الثائر لاقتحامات قوات الاحتلال وهجمات المستوطنين.

ففي القدس المحتلة، عمت المواجهات معظم بلدات وأحياء المدينة تخللها استهداف قوات الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية والزجاجات الحارقة.

وتركزت المواجهات في أحياء بئر أيوب والثوري ورأس العامود في بلدة سلوان، حيث اعتلت قوات الاحتلال أسطح المنازل وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين.

واندلعت مواجهات في محيط منزل عائلة الشهيد البطل خيري علقم في حي راس العامود بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.

وفي بلدة العيساوية اعتقلت قوات الاحتلال الشبان قصي وعدي أحمد داري، ومحمد علي داري، ورامي ناصر محيسن، بالتزامنن مع مواجهات في القرية.

وامتدت المواجهات إلى قرية جبل المكبر وقرية الطور وحي وادي الجوز، حيث استهدف جنود الاحتلال بالمفرقعات النارية.

وتجددت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية، المواجهات عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، وتخللها إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان.

وبعد عملية إطلاق النار قرب أريحا، أشعل شبان الإطارات المطاطية وتجمهروا عند المدخل الجنوبي للمدينة تجنباً لأي اقتحام من الاحتلال.

وشن المستوطنون الليلة الماضية عدة هجمات على قرى فلسطينية في رام الله ونابلس.

ففي قرية ترمسعيا شمال رام الله، أحرق المستوطنون منزل المواطن عودة جبارة وسيارته، وكسروا عشرات أشجار الزيتون المحيطة بالمنزل.

أما في نابلس، فتمكن أهالي قرية قصرة من دحر المستوطنين الذين هاجموا منازل القرية.

ورشق الشباب الثائر المستوطنين بالحجارة وتمكنوا من إصابة عدد منهم، حيث تدخل قوات الاحتلال وأطلقت قنابل الغاز والإضاءة لتأمين انسحاب المستوطنين.

كما اعتدى مستوطنون على مركبة المواطن فرحان صوف من بلدة حارس قضاء سلفيت، بالقرب من طريق رام الله نابلس.

وفي الأغوار الشمالية، تجمع عشرات المستوطنين على مفترقات الطرق الاستيطانية، ودمروا بيوتاً بلاستيكية وبسطات خضار لفلسطينيين.

ومع تصاعد جرائم المستوطنين، دعا النائب باسم زعارير المواطنين لتشكيل لجان حماية شعبية للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.

وأشار زعارير إلى أن العملية التي نفذها الشهيد خيري علقم في القدس قد بثت الرعب في نفوس المستوطنين وافقدت قيادة الاحتلال المتطرفة صوابها وتوازنها.