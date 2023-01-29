تنويه هام من الموقع الرسمي لحركة حماس

نوّه الموقع الإلكتروني الرسمي لحركة حماس إلى أن الموقع تعرض لهجمات قوية متتالية خلال اليومين الماضيين، ما أدى إلى توقفه مؤقتاً عن الخدمة صباح اليوم الأحد.

وأكّدت إدارة الموقع في التنويه الصادر عنها، أن الموقع سيعود للعمل قريباً لمتابعة نقل موقف الحركة الرسمي، ولدعم صمود شعبنا ومقاومته الباسلة.

وشددت على أن محاولات الاحتلال ستفشل كما فشلت سابقاً، وستبقى كلمة الحركة حاضرة وقوية بقوة شعبنا وصموده الأسطوري.

ودعت المؤسسات الصحفية والإعلامية إلى متابعة منصات الحركة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى حين عودة عمل الموقع الرسمي قريباً