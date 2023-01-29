برشلونة يعلن طبيعة إصابة ديمبلي ومدة غيابه

أصدر برشلونة بيانًا رسميًا، اليوم السبت، للكشف عن طبيعة إصابة لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وشعر ديمبلي بآلام في عضلات الفخذ بالساق اليسرى، خلال الشوط الأول من مواجهة جيرونا، اليوم السبت، بعد سباق سرعة مع أرناو مارتينيز، وطلب التغيير حتى لا تتفاقم الإصابة.

وقال برشلونة في بيان مقتضب عبر تويتر: “أظهرت الفحوصات التي أُجريت مساء اليوم على لاعب الفريق الأول عثمان ديمبلي، إصابته في المستقيم الأمامي من فخذه الأيسر”.

وأضاف: “سيتحدد موعد عودته، بناء على تطور حالته”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن الانطباع الأول للجهاز الطبي لبرشلونة لم يكن جيدًا، وتشير التقديرات الأولية لغيابه لمدة 3 أسابيع على الأقل.

ومن المتوقع غياب ديمبلي عن مباريات ريال بيتيس، إشبيلية، فياريال وقادش في الليجا.

كما سيتم استبعاده عمليًا من مواجهة الذهاب ضد مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي يوم 16 من الشهر المقبل، على أن يلحق بمواجهة الإياب.