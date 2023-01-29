أذربيجان تعتزم إخلاء سفارتها في إيران اليوم بعد تعرضها لهجوم

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إنها ستجلي اليوم الأحد موظفي سفارتها في إيران وأفراد عائلاتهم، بعد يومين من هجوم شنه مسلح وأسفر عن مقتل حارس أمن وإصابة شخصين آخرين، ووصفته باكو بأنه "عمل إرهابي".

وأعلنت الشرطة في طهران اعتقال شخص يُشتبه بأن له صلة بالهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأدانته السلطات الإيرانية، لكنها ذكرت أن دوافع المسلح تبدو شخصية وليست سياسية.

وأعلنت وزارة خارجية أذربيجان بعد الهجوم أنها استدعت السفير الإيراني في باكو للمطالبة بتحقيق العدالة، كما أعلنت عزمها إجلاء موظفي السفارة من طهران. ولم توضح أي تفاصيل أخرى بما في ذلك ما إذا كانت السفارة ستواصل العمل.

وقالت الوزارة، في وقت سابق، إن إطلاق النار كان نتيجة لعدم استجابة طهران لمطالباتها بتعزيز الأمن.

تحقيق إيراني

وأظهرت مقاطع التقطتها كاميرات مراقبة، وحصلت رويترز على نسخة منها، منفذ الهجوم وهو يقتحم مبنى السفارة ويطلق النار على رجلين قبل أن يسيطر عليه موظف ثالث بالسفارة.

وفي وقت لاحق، عرض التلفزيون الرسمي الإيراني رجلا قيل إنه المهاجم. وقال الرجل إنه استهدف بتصرفه إطلاق سراح زوجته الأذربيجانية التي يَعتقد أنها محتجزة في السفارة.

وأوضحت شابة تم تعريفها على أنها ابنة الرجل أن والدتها في أذربيجان.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي دعا لإجراء "تحقيق شامل" في الهجوم وأرسل تعازيه إلى أذربيجان ولأسرة القتيل.

المصدر : رويترز