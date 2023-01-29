رئيس المجلس الإداري بالنقابة: المؤتمر الاستثنائي (مسرحية هزلية)

وصف سعود أبو رمضان رئيس المجلس الإداري بنقابة الصحفيين الفلسطينيين، المؤتمر الاستثنائي للنقابة، بـ(المسرحية الهزلية)، قائلا: "عقد لذر الرماد في العيون فقط".

و أضاف أبو رمضان لـ"الرسالة نت": "عقد اللقاء فقط لتجاوز الضغوط المحلية والإقليمية والدولية على النقيب الذي يتقلد منصب نائب رئيس اتحاد الصحفيين الدوليين، والدعوة الدائمة له بعقد الانتخابات للنقابة".

و عد المؤتمر بـأنه مؤتمر اجتماعي أتاح إلتقاء الزملاء لا أقل ولا أكثر. واستغرب أبو رمضان من طريقة التعديلات على النظام،قائلا: "أولا طالبوا بتعديلات الكترونية، ثم عرضوا التصويت عبر مؤتمر، في شكل مسرحي مهزلي لا يمكن أن يمر على أحد".

وأكدّ أن الانتخابات في النقابة لم تعقد منذ 11 عامًا، ولا تزال لهذه اللحظة غير شرعية.

وذكر أبو رمضان أن الترتيبات اللوجستية للمؤتمر أيضا لا تليق بالصحفيين ولا بعددهم، فالقاعة أساسا لم تتسع لجموع الصحفيين الذين تنطبق عليهم الشروط.