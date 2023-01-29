اعتداءات للاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية وإصابة شاب برام الله

اعتدت قوات الاحتلال ومستوطنوه على المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واندلعت مواجهات في رام الله ما أدى لإصابة شاب برصاص الاحتلال.

ففي رام الله، اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.

وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في قرية النبي صالح، كما أصيب شاب برصاصة في قدمه نُقل على إثرها للعلاج في المشفى.

وفي سلفيت، أغلق عشرات المستوطنين مدخل قرية ياسوف شرق سلفيت، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي الخليل، احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين بينهم الصحفي أحمد حلايقة على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما احتجزت قوات الاحتلال عددا من المواطنين واقتادتهم الى داخل الحاجز المقام على مدخل البلدة؛ حيث تم إخضاع الصحفي حلايقة للتحقيق الميداني لأكثر من ساعتين قبل ان يُطلق سراحه.

وتصدى شبان لاعتداءات جنود الاحتلال ومستوطنيه، حيث ألقوا الحجارة تجاه حافلة ومركبات للمستوطنين قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي أريحا، تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) لليوم الثاني على التوالي، فرض الحصار على مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، وسط تواجد قوات الاحتلال بكثافة على مدخلي أريحا الشمالي والجنوبي، وعلى الطرق الالتفافية في محيط أريحا.

وتقوم بتفتيش المركبات الخارجة من المدينة والتدقيق في بطاقات ركابها، في الوقت الذي تحلق فيه طائرة مسيّرة للاحتلال في سماء مخيم عقبة جبر المجاور.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الليلة الماضية شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة، وذلك بعد عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة في أريحا.

وصعّد قطعان المستوطنين من انتهاكاتهم واعتداءاتهم على منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومحاصيلهم الزراعية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأكدت حركة "حماس" بأن الحملة المسعورة التي يقوم بها قطعان المستوطنين، بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في مختلف أنحاء الضفة، والتي استهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه.



وحذرت الحركة حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض.



ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة ووحدة في الميدان.