48 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجلت 48 عملاً مقاوماً، تضمنت خمس عمليات إطلاق نار وتفجير عبوتين ناسفتين وإحراق نقطة عسكرية.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إلقاء 8 زجاجات حارقة ومفرقات نارية صوب قوات الاحتلال، إلى جانب التصدي لاعتداء للمستوطنين وتحطيم مركبة تابعة لهم.

وفي أعقاب العمليات النوعية في مدينة القدس المحتلة، اندلعت 31 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، بينها مواجهات في مخيم شعفاط ووادي الجوز وجبل المكبر والعساوي والشياح والطور بالقدس المحتلة.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة بيت إيل وقرية النبي صالح وبيتونيا في رام الله، وقرب حاجز دوتان وبلدة يعبد في جنين.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المتواجدة عند حاجز الجلمة في جنين، إلى جانب استهدافهم بعبوات ناسفة.

كما أطلق مقامون النار صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة كدوميم في قلقيلة، إضافة إلى اندلاع مواجهات في كفر قدوم تخللها إلقاء حجارة.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في عقربا بنابلس، تزامناً مع اندلات مواجهات في البلدة، وكذلك برقة ورأس سعادة واللبن الشرقية ويتميا.

وشهدت المنطقة القريبة من حاجز حوارة بنابلس عملية إطلاق نار صوب جنود الاحتلال، وإلقاء زجاجات حارقة، وإحراق نقطة عسكرية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال عند مفترق الموغ، ومخيم عقبة جبر بأريحا، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في بلدة الخضر وحوسان وقرب مسجد بلال بن رباح في بيت لحم.

واندلعت مواجهات في زيف وبيت عينون وبيت أمر بالخليل، تضمنت تفجير عبوات ناسفة، وتصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.