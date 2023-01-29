خبراء أمنيون: سيطرة القسام على حوامة (إسرائيلية) تطور نوعي

وصف خبراء أمنيون سيطرة كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة (حماس)، على حوامة تابعة لجيش الاحتلال بالتطور النوعي لأبطال القسام وتشكل ضربة عسكرية وأمنية وتقنية، وتطور نوعي.

وأعلنت كتائب القسام، مساء الأحد 29 يناير 2023، السيطرة على حوامة للاحتلال (الإسرائيلي).

ونشرت كتائب القسام تحت بند (سُمح بالنشر)، أنها سيطرت على حوامة صهيونية خلال العدوان الأخير قبل أيام، وحصلت منها على معلومات حساسة تخص قوات العدو.

الخبير الأمني والكاتب السياسي رامي الشقرة، رأى أن المقاومة الفلسطينية تتقدم بجدارة المشهد الوطني وتضرب مقدرات الاحتلال في كل مكان وتعبر عن وحدة جبهاتها في الساحة الفلسطينية فضربات العرين تساندها كتيبة جنين وهجمات المقدسيين تؤازرها المعارك الصامتة في غزة.

وقال الشقرة، :"رسالة القسام أنها في الميدان معكم وأنها تظهر تنوع أدوات المعركة لترسل برسالة اطمئنان لشعبها أنها درع وسيف لحمايتهم مع مكونات المقاومة وتشكيلاتها المتنوعة.

تطور أداء القسام

ورأى اللواء محمد لافي الخبير الأمني، أن يصبح إسقاط مسيرات العدو التجسسية عادة لدى كتائب القسام، هذا يشير إلى تطور في أداء أبطال القسام يقابله فشل متكرر في جانب العدو.

وقال لافي :"نجاح القسام هذه المرة في السيطرة على معلومات كما نجح في تفكيك مكونات المسيرة، وسيتولد عن هذا النجاح أثران، أحدهما نقل تقنية العدو إلى منظومة مسيرات القسام، والأثر الثاني قراءة المعلومات الاستخبارية التي تم السيطرة عليها واستثمارها على أكثر من صعيد".

إحراج لجيش الاحتلال

أما الخبير في الشئون العسكرية أمين حطيط، اعتبر أن سيطرة المقاومة على الحوامة الصهيونية سالمة، وحصلت على ما تخزنه من معلومات، بمثابة احراج للاحتلال، وجعلته ملزمًا بالاعتراف بفقدان حوامة عسكرية.

ورأى حطيط أن الحوامات العسكرية أداة استراتيجية للكيان الصهيوني في إدارة المعركة مع غزة، وأن سيطرة المقاومة على الحوامة الصهيونية تشكل ضربة عسكرية وأمنية وتقنية.

وأكد أن المعلومات الحساسة في الحوامة تساعد المقاومة على كشف خطط الاحتلال وكيفية متابعته للأحداث في غزة.

المقاومة تتقدم بإنجازاتها

واعتبر الباحث المختص في الشأن الصهيوني جمعة التايه، أن إعلان القسام السيطرة على حوامة صهيونية، يؤكد أن المقاومة تتقدم بإنجازاتها على الاحتلال.

وقال التايه، :"تطور المقاومة أصبح ظاهرًا للعيان بالإنجازات العسكرية والأمنية والاستخباراتية التي تكشف عنها"، مضيفًا :"الاحتلال يخشى من المعلومات التي حصلت عليها كتائب القسام بعد السيطرة على الحوامة".

وأكد أن المؤسسة الأمنية الصهيونية أخفقت في مجالات كثيرة أمام المقاومة، مشيرًا إلى أن الاحتلال يخفي الكثير من إخفاقاته حتى لا تنعكس سلبًا على معنويات جنوده.