الاحتلال يفرج عن الأسير محمد القواسمي من الخليل بعد 16 شهراً من الاعتقال

أفرجت سلطات الاحتلال، عن الأسير محمد علي حسن القواسمي من محافظة الخليل، وذلك بعد اعتقالٍ دام 16 شهراً.

وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بأحر التهاني والتبريكات من الأسير المحرر محمد القواسمي، وذلك بعد تحرره من سجون الاحتلال.

وينتمي المحرر محمد لعائلة مجاهدة قدمت شهيدين من أبنائها، وهما أحمد ومراد، إلى جانب مكوث ثلاثة من أشقائه في معتقلات الاحتلال، وآخر أبعده الاحتلال عن الخليل.

وتعرض محمد للاعتقال قبل ساعات من استشهاد شقيقه القسامي مراد القواسمي، بعد محاصرة منزله في منطقة المسكوبية في حي الجلدة، واشتباكه مع قوات الاحتلال، وارتقائه بتاريخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2004.

وطالت سياسة التشريد التي تنتهجها قوات الاحتلال عائلة القواسمي، حيث دمرت شقة كان قد اشتراها الشهيد مراد من شقيقه حسن، عندما نسفت عمارة الأقصى المكونة من ثمانية طوابق فوق الشهيدين القساميين عز الدين مسك وأحمد بدر بتاريخ 09-09-2003.