تعرف على الحالة الجوية اليوم الاثنين 30 يناير 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع في ساعات الظهيرة والمساء سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70كم/ساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وعاصفا، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية نهارا، وتشتد في ساعات المساء لتصل إلى المناطق الوسطى والجنوبية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 80كم/ساعة، والبحر مائجا.

الخميس، يتراجع تأثير المنخفض الجوي تدريجيا مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة، وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والآخر خاصة على المناطق الشمالية والوسطى حتى ساعات المساء، ويتوقع استقرار الأجواء خلال ساعات الليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.