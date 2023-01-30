الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
قرارات الكابينت (الاسرائيلي) بعد عملية القدس
30 يناير 2023 . الساعة: 09:03 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/276785
متعلقات
Class room تجربة جديدة لا تخلو من "النهفات"
انفوجرافيك: العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2014
أخبار رئيسية
أضرار في منزل مستوطن جراء استهدافه بعبوة في القدس
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في الخليل
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في القدس
خبراء أمنيون: سيطرة القسام على حوامة (إسرائيلية) تطور نوعي
القسّام تسيطر على حوامة (إسرائيلية) وتحصل على معلومات حساسة
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
من هو الشهيد خيري علقم؟
انفوجرافيك:
بعد سلسلة اجتماعات.. حكومة نتنياهو تقرر
انفوجرافيك:
تداول الشيكات في فلسطين
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل