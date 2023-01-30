بماذا ردّ نتنياهو على مطالبات اعتقال وزير الأوقاف الفلسطيني؟

كشفت إذاعة كان العبرية، صباح الإثنين، أن مجموعة من وزراء حكومة الاحتلال (الإسرائيلية) طالبوا في الاجتماع الذي عقد أمس، باعتقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري.

واتهم أولئك الوزراء، الشيخ البكري، بإصدار تعميمات كل يوم خميس للخطباء في المساجد خلال صلاة الجمعة، لما سيتحدثون عنه، وقد أصدر مؤخرًا تعميمًا يظهر "تحريضه على دعم قتل اليهود". كما ذكرت الإذاعة.

وكتب البكري في تعميمه الأخير: "دماء الشهداء قنايل تنير الوطن نحو الحرية والاستقلال، ومن الضروري الوقوف بجانب أسرى الشهداء والأسرى ودعمهم بكل الطرق والوسائل، وأن الولاء لهم يكون بوحدتنا التي ستبقى السلاح الأقوى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي". كما جاء في الإذاعة.

ووفقًا للإذاعة العبرية، فإن وزير الأوقاف الفلسطيني أصدر التعميم بعد مجزرة مخيم جنين، وردًا عليها طالب الوزراء منهم أوريت ستروك، وعميحاي شيكلي، وغيرهم، رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو، بالأمس خلال اجتماع الحكومة، باعتقال الوزير.

وبحسب الإذاعة، فإن نتنياهو وعد في نهاية الاجتماع بمعالجة القضية، لكنه لم يحدد ما ينوي فعله.

المصدر: القدس