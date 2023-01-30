"الاتحاد التونسي” يطالب بتجريم التطبيع وفعاليات تضامنية واسعة في أوروبا وأمريكا

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، مجددًا مطالبته بسنّ قانون يجرّم التطبيع في تونس ومحاربة كلّ أشكاله السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية.

وشهدت العديد من المدن حول العالم فعاليات تضامنية مع القضية الفلسطينية، كان أبرزها في مدن أميركية وبريطانية وأسترالية، منها بروكلين، نورث كارولينا، نافان، ديري، ملبورن، ويلز، وميشيغان، طالب فيها المتظاهرون بمحاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المستمرة بحق الفلسطينيين.

وينظم اتحاد كرة الطائرة الإسرائيلي بطولة رياضية وصفها بـ “الحدث الدولي التاريخي من أجل السلام مع الدول العربية”، وسيكون محورة بطولة للكرة الطائرة الشاطئية في نهاية أبريل المقبل.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات التي اتخذها “الكابينت” (الإسرائيلي) ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل، باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتدادًا لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.

وشهد الأسبوع الماضي افتتاح “مستشفى الإرسالية المستقبلية للملك حمد” الأمريكي (KHAMH) الأسبوع الماضي في البحرين، إذ سيلعب مركز شيبا الطبي الإسرائيلي دورًا مهمًا في هذا المستشفى.

ودعت منظمة “الحرية لفلسطين” في ملبورن للمشاركة في فعالية تضامنية مع القضية الفلسطينية، وذلك في الثالث من فبراير المقبل، الساعة 6 مساءً بالتوقيت المحلي، بينما دعت جهات في بريطانيا للتظاهر ضد شركة “إلبيت” الإسرائيلية، غدًا الثلاثاء الساعة 11 صباحًا.